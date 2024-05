Napolimania, De Laurentiis contro tutti: mentre pensa a Conte e Gasperini, Italiano e Kvara gli lanciano un segnale

nella conferenza stampa di presentazione dei due ritiri di Dimaro e Castel di Sangro, andata in scena due giorni fa. Partendo dai giornalisti, passando per Giuntoli e Spalletti, il sindaco di Napoli, la sua squadra mercato, fino ad arrivare alle varie federazioni calcistiche (italiane ed europee). Lui ha fatto un passo in avanti, dicendo che era consapevole che quest’annata sarebbe potuta andare in questo modo. Ci avrà visto lungo, eppure non è riuscito a rimediare in nessun modo.Perché hanno sostenuto una squadra che non ha mai regalato emozioni in una triste annata iniziata male e che sta finendo anche peggio.

Finirà con l’ultima contro il Lecce. Però intanto, quasi come se niente fosse,Il Napoli non vince da più di un mese, dal 7 aprile contro il Monza, quando ci fu quasi una reazione d’orgoglio e di obiettivi da conquistare ce n’erano ancora. In realtà c’era ancora fino a ieri, quando si poteva vincere a Firenze per andare a centrare la qualificazione alla prossima. E invece un altro pareggio, un 2-2 regalato solo da una. Altrimenti sarebbe potuto arrivare anche un ko, che poco avrebbe cambiato rispetto alla situazione attuale. Perché in questo modo il Napoli è a -2 dalla stessa Viola, con gli scontri diretti a sfavore e una sola partita da giocare.Ma per centrarlo servirebbe vincere contro il Lecce e zero punti da parte della Fiorentina tra Cagliari e Atalanta. Quasi impossibile la combinazione,

. Non ha vissuto una stagione come quella precedente, ma i numeri restano buoni. 11 gol e 7 assist, mica roba da poco. De Laurentiis ci pensasse bene perché è vero che il contratto è lungo (fino al 2027) ma sarebbe anche giustoVeniamo al clou di questi giorni, perché nel trambusto generale il presidente ha da pensare al prossimo allenatore. I nomi sono sempre quelli lì:davanti a tutti, anche se un poco spaventano le richieste economiche che sono importanti;, che lo stuzzica e non poco. Ma non gli si deve mettere fretta, dato che ha una finale di Europa League da giocare a giorni. Nel frattempo c’è chi gli ha lanciato un segnale, forse l’ennesimo. Ieri, che resta un candidato per la panchina azzurra, prima lo ha tagliato fuori dalla Conference per il prossimo anno e poi ha speso belle parole che non lasciano troppo spazio alla fantasia:Il gesto in questione è l’aver rispettato la Fiorentina e non aver insistito un anno fa per prendere proprio Italiano. Oggi cambia tutto, chissà che De Laurentiis non si faccia conquistare nuovamente dal tecnico di origini siciliane. Questo è il futuro, che si spera possa essere migliore del presente, provando a evitare di commettere i disastri già visti. E ora la proiezione è verso gli ultimi 90 minuti, tutta da vedere l'aria che si respirerà tra una settimana al Maradona.