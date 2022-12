Il centrocampista francese è arrivato al Napoli gli ultimi giorni dello scorso mercato estivo. Un inizio con la necessità di rodare e trovare la condizione migliore. Dopo qualche settimana ci è riuscito ed è entrato nelle rotazioni di Luciano Spalletti. Difficile rubare una maglia da titolare con un avvio pazzesco di Anguissa, Lobotka e Zielinski, ma l'ex Lione ha saputo sfruttare le sue occasioni.andando anche in gol a Glasgow contro i Rangers e servendo l'assist per il gol di Simeone ad Amsterdam contro l'Ajax. La sua importanza è evidente, di- C'è bisogno di fare una valutazione sul suo futuro. Ndombele, di proprietà del Tottenham,Una cifra che difficilmente il Napoli andrà ad investire, considerando soprattutto la politica societaria., dato che oggi il Napoli ne paga meno della metà, ovvero 2,5 milioni di euro, mentre il resto è a carico degli Spurs. Una soluzione potrebbe essere cercare undato che Ndombele a Napoli non potrebbe guadagnare 8 milioni. Dalla sua, però, il Tottenham punta sull'esperienza ai piedi del Vesuvio per rilanciare un calciatore che tre anni e mezzo fa pagò 70 milioni di euro.