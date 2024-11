Neymar verso la rescissione con l'Al-Hilal: è pronto per tornare al Santos

Redazione Calciomercato

è pronto per tornare inSicuramente non alma dove tutto è iniziato: alche ha raggiunto la promozione nella massima serie brasiliana dopo la retrocessione shock della scorsa stagione.RESCISSIONE - A confermarlo è il giornalista Cesar Luis Merlo che sta dando per fatto il ritorno aldel giocatore attualmente sotto contratto con l'Al Hilal fino al 30 giugno 2025.starebbe lavorando alla rescissione, con l'annuncio del ritorno che dovrebbe avvenire una volta terminato il campionato (ultima partita Sport Recife-Santos del 24 novembre) che ha visto i brasiliani promossi conO' Ney potrebbe, così, esordire nel Brasilerao del 2025, che inizierà il

Neymar, listo para volver a Santos.

El club donde debutó ya tiene un acuerdo con el futbolista, de 32 años.

Se trabaja en la rescisión del Al Hilal y la idea es anunciarlo una vez que termine el torneo que marcó el regreso del Peixe a la máxima categoría de Brasil pic.twitter.com/LQjDhP2bza — César Luis Merlo (@CLMerlo) November 17, 2024

La notizia è una conferma di quanto annunciato, a inizio novembre, dal vicepresidente del Santosche, in un'intervista a Jovem Pan Radio, parlava così del ritorno in Brasile dia oltre undici anni dal trasferimento aldel 2013: "Neymar tornerà al Santos a giugno. Siamo in contatto diretto con lui" ( CLICCA QUI ).