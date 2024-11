Neymar al Santos, il vicepresidente conferma: "Tornerà qui da noi a giugno"

Redazione Calciomercato

Nemmeno il tempo di rientrare in campo con l'Al-Hilal - a distanza di poco più di 365 giorni dalla rottura del legamento crociato anteriore e del menisco del ginocchio sinistro - che arrivano. Secondo quanto riportato dal vicepresidente del Santos Osvaldo Nico, infatti, l'attaccante brasiliano tornerà nel club dove tutto è iniziato a giugno.- Nel corso di un'intervista rilasciata a Jovem Pan Radio, il vicepresidente del club brasiliano ha ammesso che c'è una trattativa in corso per riportare il fuoriclasse ex Barcellona al Santos. Queste le dichiarazioni:- Il contratto di Neymar con l'Al-Hilal scadrà il prossimo 30 giugno e l'operazione potrebbe quindi andare in porto a. Per Neymar, il ritorno in Brasile rappresenterebbe la chiusura del cerchio di una grandissima carriera, cominciata proprio nel Santos.- Con la maglia dei Peixe, il brasiliano ha collezionato. Numeri che - qualora dovessero essere confermate le dichiarazioni del vicepresidente Osvaldo Nico - sarebbero destinati a salire.