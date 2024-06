AFP via Getty Images

Nico Williams mania, sondaggio della Juventus

35 minuti fa



Nico Williams, attaccante esterno dell’Athletic Bilbao, ha letteralmente fatto impazzire la difesa dell’Italia nella partita vinta dalla sua Spagna durante la seconda giornata di Euro 2024.



Match che ha messo in mostra le sue grande qualità in una vetrina importante come gli Europei: così anche i top club gli hanno messo gli occhi addosso e, come riportato da La Stampa, in fila ci sarebbe anche la Juventus. I bianconeri infatti lo seguono da almeno un paio di stagione, ma ora la corsa all'esterno classe 2002 si fa sempre più dura perché anche Barcellona e Paris Saint-Germain (oltre ad Arsenal, Chelsea e Liverpool) hanno il mirino puntato sull'esterno iberico. Servono 58 milioni di euro per acquistarlo, la Juve resta alla finestra.