Nigeria, la rabbia di Victor Osimhen: "La Libia ci ha bloccato apposta. Non siamo dei criminali"

Redazione Calciomercato

La notizia dellaha fatto il giro del mondo. La Nazionale diper l’occasione assente per infortunio, è rimasta per oltredopo un dirottamento dell’aereo. E la partita, in programma il 15 ottobre alle 21, non si disputerà., tramite un post su X, ha manifestato la sua rabbia per quanto accaduto ai compagni.SABOTAGGIO - Le accusesono pesanti: “Questo tentativo dellanon è solo un ritardo, madei giocatori e inizia a sembrare molto più una situazione di ostaggio. La sicurezza dei miei compagni e di tuto lo staff ora sono le cose più importanti".

CAMPO NEUTRO - L'appello di Osimhen per giocare la partita non in Libia "Il nostro capitano ha detto chee lo supporto in pieno, tranne se verrà. I miei fratelli e gli allenatori devono tornare a casa salvi. Noi non siamo criminali o prigionieri. Posso immaginare come si sentano ora, io che ho vissuto una situazione simile con l’Under 17. Questo è totalmente ingiusto e mi spezza il cuore. Chiedo al Caf, al Governo Nigeriano e a tutte le autorità di fare qualcosa per garantire un ritorno sicuro"