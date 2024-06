AFP via Getty Images

Non solo Kylian, un altro Mbappé cambia squadra

un' ora fa



Non solo Kylian, un altro Mbappé lascia Parigi. Secondo i media d'oltralpe - in particolare per Foot Mercato - non sarà solo il fratello maggiore a cambiare squadra (l'ex Psg è un nuovo giocatore del Real Madrid), ma anche Ethan Mbappé saluterà il club. Diciassettenne, il piccolo della famiglia ha trovato pochissimo spazio in prima squadra al PSG (solo tre presenze in Ligue 1 e due in Coupe de France). Troppo poco per lui e per la sua ambiziosa famiglia, capitanata dalla manager nonché madre dei due.



Ethan Mbappé è pronto a firmare con il Lille, squadra portata in Europa da quel Paulo Fonseca ora a un passo dal diventare l'allenatore del Milan. Non ci sarà dunque più modo per l'attaccante e il centrocampista di giocare insieme - o contro. Almeno per qualche anno.