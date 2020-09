Il regolamento redatto e pubblicato dalla UEFA nel corso del mese di agosto, per far sì che una squadra possa scendere in campo in tempi di Coronavirus è necessario avere almeno 13 giocatori disponibili nella lista A.



Se i giocatori fossero meno di 13, il club potrebbe aggiungere calciatori che non erano stati inizialmente inclusi nella lista e se non si riuscisse a raggiungere un minimo di 13 elementi e in contemporanea non ci fossero i tempi tecnici per rinviare la gara, il club in questione perderebbe 3-0 a tavolino.