Nuova panchina per Amelia: è il nuovo allenatore del Sondrio

37 minuti fa



Marco Amelia è il nuovo allenatore del Sondrio. Nuova panchina per l'ex portiere che era stato impegnato fino a poche settimane fa alla guida dell'Olbia. Per la prima volta nella sua storia iniziata nel 1932, il club lombardo ha come allenatore un campione del mondo. Da calciatore Amelia ha vestito le maglie di Lecce, Parma, Livorno, Palermo, Genoa e Milan, mentre da allenatore ha guidato Lupa Roma, Varese, Livorno, Prato, Frosinone e Olbia prima di approdare alla Castellina.



LE PRIME PAROLE - “Ho fatto un giro allo stadio e ho visto le strutture. Ci siamo sentiti quasi due mesi fa con il direttore sportivo, purtroppo non potevo muovermi, ma i rapporti sono stati costanti fino a sabato scorso, quando mi ha mandato il link della partita con il Breno per guardarla. Al gol di Edu al 95’, gli ho mandato subito un messaggio e da lì è rinata la possibilità di venire”, queste le sue prime parole in una conferenza stampa organizzata per la sua presentazione.