Obiettivo Roma, nuovi guai per Danso: salta Lens-Lione, servono altri controlli per lui

24 minuti fa



Continua l’incubo per Kevin Danso, il difensore del Lens cui, mentre era in procinto di passare alla Roma, sono stati riscontrati alcuni problemi di natura fisica. Il giocatore – che alla fine del mercato è rimasto in Francia – ora non prenderà parte alla gara contro il Lione. Lo riporta SkySport Austria secondo cui il giocatore austriaco dovrà sottoporsi a breve a ulteriori controlli. Un nuovo stop dunque che lo terrà ancora lontano dai campi di calcio.



Nelle scorse settimane, dopo il mancato superamento dell’idoneità in Italia, Danso è stato escluso anche dagli impegni con la nazionale. In passato cercato da Napoli e Atalanta, qualche settimana fa era anche già arrivato a Roma per sottoporsi alle visite mediche, poi non superate. La Roma lo aveva fatto suo con la formula del prestito con obbligo di riscatto a 22 milioni più 3 di bonus e gli aveva offerto un contratto di 5 anni a 1,5 milioni annui.