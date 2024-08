Redazione Calciomercato

Olimpiadi Parigi 2024, Marta Maggetti oro nel windsurf!

un' ora fa

Sesta medaglia d'oro per la spedizione italiana alle Olimpiadi di Parigi 2024 in corso di svolgimento a Parigi. La centra Marta Maggetti che vince la finale del windsurf.





Decisiva un'ottima strategia nel finale che le ha permesso di arrivare davanti all'israeliana Kantor e alla britannica Watson, superate in volata nelle ultime battute. Cagliaritana, classe 1996, a Tokyo era arrivata quarta. Due anni fa aveva vinto i Mondiali di Brest.