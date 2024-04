Open Var, i casi Krstovic e Saelemaekers a confronto: 'Ma come rosso?' e 'Lo sfiora, giusto il giallo'

Nel consueto appuntamento con Open Var su Dazn sono stati analizzati due casi da moviola simili uno che ha portato al cartellino rosso estratto a Krstovic in Milan-Lecce e uno al cartellino solo giallo a Saelemaekers in Bologna-Frosinone. Presente in studio il responsabile Aia Favini



KRSTOVIC

VAR: "Giallo, gli fa giallo. Vediamo. Prova a prendere il pallone, per me non c'è violenza. Rosso? Ma come rosso. Ha fatto rosso. E allora va bene. Check concluso, rosso confermato.

Favini: "Prima il var fraintende il colore del cartellino. L'intervento è contemplabile nella casistica del grave fallo di gioco. Krstovic prova a giocare il pallone, ma il grave fallo di gioco lo prevede. C'è intensità, ci sono i tacchetti esposti, quindi i parametri ci sono tutti per la casistica del rosso. È diversa la specifica, non è condotta violenta, ma grave fallo di gioco, se metto a rischio l'incolumità del giocatore è importante valutarlo".

"Uhh, fammi vedere? Sta facendo giallo""Lo sfiora soltanto, lo sfiora soltanto"."Dammi la profondità, guarda quanto gli passa vicino. Si, il giallo è confermato"."Qui giallo perché non c'è intensità, Saelemaekers non lo prende e lo sfiora e Zortea va verso la palla. L'intervento si derubrica da grave fallo di gioco ad imprudente. Come dice l'arbitro Valeri, se l'avesse colpito al volto sarebbe stato rosso".."È davvero legato al caso fattuale. Da un lato c'è un tacchetto esposto, intensità in una zona pericolosa, dall'altro non c'è tacchetto esposto, non c'è intensità e non lo prende. È davvero una questione legata al come va l'azione in campo".