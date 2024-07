Ora è ufficiale: Immobile è del Besiktas. Il video di presentazione e l'incasso della Lazio

Dopo otto stagioni si conclude ufficialmente la storia d'amore tra lae Ciro, da stamani. Il club di Istanbul ha versato un indennizzo diper assicurarsi il miglior marcatore della storia della squadra della Capitale con 207 centri in 340 presenze.L'annuncio ufficiale è arrivato in mattinata: "Il prolifico attaccante italiano Ciro Immobile, nato il 20 febbraio 1990, si è trasferito al Besiktas con un accordo di due stagioni. L'esperto Immobile ha giocato in precedenza per Juventus, Torino, Borussia Dortmund, Siviglia e Lazio".

"Porterò sempre nel cuore i vostri cori, i vostri applausi, il calore che mi avete donato in ogni partita. Mi avete fatto sentire a casa, mi avete fatto sentire parte di una grande famiglia. E per questo non ci sarà mai abbastanza tempo per dirvi quanto vi ringrazio. Vi saluto con la promessa che, ovunque mi porterà la vita, una parte di me sarà sempre qui, con voi, sugli spalti, a tifare per questa squadra. Vi porterò sempre nel cuore, come il più prezioso dei tesori. Grazie di tutto. È stato un onore e un privilegio essere il vostro capitano".