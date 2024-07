Oristanio: "No al Genoa? Nella vita si fanno delle scelte, contento al Venezia. sul futuro all'Inter..."

Gaetano Oristanio, attaccante esterno del Venezia arrivato dall'Inter, ha parlato a Sky:



“Sono molto contento, una bellissima esperienza e opportunità, un gruppo e uno staff fantastico, stiamo lavorando bene in vista dell’inizio del campionato. Perché Venezia? Ho parlato con procuratore, Inter e famiglia, è stata una scelta mia per il progetto tecnico, sono molto contento, speriamo questa scelta dia i suoi frutti".



NO AL GENOA - "Nella vita si fanno delle scelte, sono molto contento adesso. Un possibile ritorno all’Inter in futuro? Penso al ritiro ora, giorno dopo giorno, al resto non ci penso. L’importante è mettere metri e forza nelle gambe verso amichevoli e campionato. Di Francesco ha un bellissimo gioco, prima di tutto però bisogna stare bene fisicamente”