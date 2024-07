Getty Images

Niente intervento per Kylian Mbappé: ci sarà in Supercoppa contro l'Atalanta?

43 minuti fa



Kylian Mbappé ci sarà contro l'Atalanta nella finale di Supercoppa Europea. C'erano tanti dubbi sulla presenza del nuovo giocatore del Real Madrid nella gara prevista per il 14 agosto, che vedrà sfidarsi la squadra vincitrice della Champions League con quella dell'Europa League, a causa della frattura del naso rimediata a Euro 2024.



Secondo quanto riportato da As, però, l'ex PSG non dovrà sottoporsi a intervento chirurgico e potrà, quindi, fare l'esordio nel club dei suoi sogni. Gasperini e i giocatori sono avvisati!