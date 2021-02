Corrado Orrico, ex allenatore di Inter e Brescia tra le tante, ha parlato del momento del Napoli rilasciando un'intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Senza peli sulla lingua, ha speso parole dure per la squadra di Gattuso:



"Il Napoli è una squadra di femminucce. Li vedo sempre leggeri, fuori dall'agonismo. Gattuso, che è stato un campione di agonismo, credo abbia voluto costruire una squadra più tecnica che vicina al suo modo di giocare. Fabián Ruiz e Zielinski in alcuni momenti della partita se non riescono ad inventare la giocata restano a guardare come dei gattini bagnati".