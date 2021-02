Secondo giorno di allenamento per il Napoli dopo l'eliminazione dall'Europa League per mano del Granada. Gattuso e la sua squadra devono guardare in avanti, domani ci sarà il derby contro il Benevento e piano piano il tecnico calabrese inizia a recuperare qualche infortunato. Questo il report della sessione odierna:



La squadra si è allenata sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con una fase di riscaldamento. Successivamente lavoro tattico suddiviso per reparti. Chiusura con esercitazioni su calci piazzati. Manolas, Petagna, Lozano e Osimhen hanno svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo.