Nelle ultime due settimane il Napoli ha dovuto rinunciare a Victor Osimhen in seguito al trauma cranico rimediato nella gara contro l'Atalanta del 21 febbraio. Oggi ha avuto il via libera dal neurochirurgo con l'elettroencefalogramma che ha dato buoni risultati e così è tornato ad allenarsi. Proprio Alfredo Bucciero, il neurochirurgo che ha visitato Osimhen, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:



LE CONDIZIONI - "Victor sta benissimo, è sempre stato bene ed è abile ed arruolabile, dal punto di vista clinico sta in ottime condizioni. Ora spetta allo staff tecnico del Napoli decidere se è convocabile".



L'INFORTUNIO - "La caduta di Osimhen? Un trauma accidentale, poteva capitare a qualsiasi calciatore, l'ho trovato benissimo e molto motivato. Adesso il Napoli deve gestire il suo rientro che non dipende da me, risonanza normale ed elettroencefalogramma ottimo".