Pierpaolo Bisoli, allenatore del Padova, protesta dopo la sconfitta di Pescara: "Il rigore dato per il fallo di Calvano è inesistente, il giocatore prende la palla pulita e di certo non può scomparire. A noi, poi, non ne hanno dato uno nitidissimo. Alla mia squadra non posso rimproverare nulla, però vorrei che finalmente ci venisse dato ciò che ci spetta. E' la prima volta che vedo cacciare tutti insieme quattro componenti della panchina. Se non ci viene dato un rigore simile, quando deve essere concesso allora?".