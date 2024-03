Juventus, a Palermo è Ranocchia show: il doppio retroscena sul mercato di gennaio

Tra Filippo Ranocchia e il Palermo è stato amore a prima vista. Anzi, al primo tocco di palla. I tifosi rosanero si sono innamorati immediatamente dell’acquisto più importante fatto registrare dal campionato di Serie B nel mercato di gennaio: 4 milioni più bonus alla Juventus, contratto fino al 2028 al forte centrocampista perugino. Un investimento ripagato in maniera straordinaria dal ragazzo, che ha avuto un impatto devastante con la nuova realtà: 4 gol e 1 assist in 6 partite, da mezzala.



IN B PER RIPARTIRE- Testa alta e sguardo rivolto al futuro, Ranocchia ama le sfide e non ha avuto paura nel rimettersi in discussione. Una qualità determinante per un classe 2001. La Juve, dopo la grande stagione in Serie B al Vicenza, lo aveva ceduto a titolo temporaneo prima al Monza e poi all’Empoli. Entrambe queste esperienze sono state caratterizzate da momenti altalenanti. In Brianza Filippo gioca con continuità nella prima parte di stagione (16 presenze), si regala il primo gol in serie A a San Siro contro il Milan su punizione ma poi dopo l’infortunio vede poco il campo perché avendo un diritto di riscatto alto, a 10 milioni di euro, la società decide di puntare su altri giocatori. All’Empoli non viene impiegato con continuità e spesso fuori ruolo, da regista, posizione che lo allontana dalla fase realizzativa. I giovani devono giocare con continuità ed è questo il principio che ha portato Filippo e i suoi agenti a delle riflessioni diverse. E proprio in questa fase si è presentato il Palermo con il progetto tecnico giusto. Accompagnata da quella fiducia che era mancata nei mesi precedenti. Fiducia che è stata ripagata con gol, assist e prestazioni di grande livello tanto da entrare nella top 11 della serie B per 5 partite consecutive.



NESSUNA RECOMPRA - La Juventus è stata una tappa importante nella carriera di Ranocchia. Dalla Juventus Next Gen al ritiro con la prima squadra, la formazione tecnica e professionale è arrivata in bianconero. Ora però è un capitolo chiuso perché la Vecchia Signora non si è riservata un diritto di recompra. Le ambizioni di Filippo viaggiano di pari passo con quelle di un Palermo che vuole tornare protagonista in serie A: l’idea del City Group è quella di costruire un futuro simile a quello della sorella Girona. Ranocchia ha scelto di ripartire dalla Serie B pur avendo diverse proposte (Salernitana, Cagliari) per rimanere in A nel mercato di gennaio. Contava il progetto e le possibilità di crescita. Un’altra cessione in prestito è stata avvertita come un rischio da non correre. Per la felicità dei tifosi rosanero che hanno trovato un nuovo idolo: i paragoni sono con il Flaco Pastore, uno da quelle parti ha fatto la storia. E chissà che il talento ex Under-21 azzurro non ne possa scrivere una tutta nuova…