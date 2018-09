Il difensore del Palermo Roberto Pirrello, fresco di rinnovo contrattuale con i rosanero, ha parlato attraverso i canali del sito ufficiale del club: “Sono molto orgoglioso e felice. Ringrazio il Patron Maurizio Zamparini, il Direttore Rino Foschi e l'allenatore Bruno Tedino per aver creduto in me, adesso voglio ripagare questa fiducia sul campo”.