Palermo, tutto fatto per il ritorno di Sirigu

Getty Images

Ilha preso una decisione definitiva e ha scelto Salvatorecome nuovo portiere per affiancare il giovane classe 2003 Sebastiano Desplanches. Il portiere azzurro, ex Paris Saint-Germain, ritorna dunque in Sicilia 13 anni dopo la prima esperienza con i rosanero.La scelta, da parte del club siciliano, è stata dettata sia dalla grande esperienza dell'estremo difensore classe 1987 sia dal romanticismo che contorna il ritorno dell'ex Napoli e Fiorentina, tra le altre, in una piazza storica come Palermo, una società che gli ha permesso di diventare il grande estremo difensore che il mondo del calcio conosce. Una riconciliazione, come riporta anche, che è stata necessaria a causa del grave infortunio di Alfred Gomis, che si è lesionato il tendine rotuleo e dovrebbe rientrare solamente a gennaio.