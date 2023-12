... perché in fondo, il tifoso, spera sempre. Spera che il Parma, reduce dalle fatiche (in tutti i sensi) di Coppa Italia, sia stanco e demoralizzato. Spera che la squadra di Pecchia non si regga in piedi domenica. Spera che Brunori e compagni azzecchino un passaggio, ogni tanto.



Ci si aggrappa a tutto, dunque. Anche alle situazioni collaterali che non riguardano direttamente le sorti della squadra rosa. Quella che nelle ultime settimane ha deluso le aspettative di supporters e addetti ai lavori. Il cammino della compagine siciliana è tutt'altro che da piani alti, qui l'ascensore si è rotto e non riesce più a risalire. La strategia del City Group è settata sull'attendere, all'orizzonte non ci sarà nessun nuovo tecnico a ripararlo. Si aspetta.



Comunque, a prescindere dai risultati, il settore ospiti del 'Tardini' sarà pieno. Che sia solo l'ennesima occasione per dire "io c'ero"? Il botteghino emiliano ringrazia, intanto che un'altra domanda ci arriva sulla punta della lingua: la terra domenicale sarà l'ultima spiaggia per Corini?