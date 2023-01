Come nell'ultima Coppa del Mondo in Qatar, anche il Pallone d'Oro vedrà sfidarsi Lionel Messi e Kylian Mbappé, compagni di squadra al PSG ma ancora una volta rivali dopo la finalissima iridata vinta dall'Argentina contro la Francia. Anche in questo caso, per gli esperti, a prevalere dovrebbe essere l'argentino, a caccia dell'ottavo titolo personale, offerto a 1,20 contro il 5 riservato alla prima affermazione del fuoriclasse francese, capocannoniere in Qatar. Chiude il podio dei bookie il bomber del Manchester City Erling Haaland, proposto a 9. Molto più lontano il compagno di club del norvegese, Kevin De Bruyne, a 25 volte la posta, mentre sale a 30 la doppietta del campione in carica Karim Benzema, stessa quota di altri big come Neymar, Robert Lewandowski e Mohamed Salah. La difficile prima parte di stagione al Manchester United e un mondiale in sottotono con il Portogallo fanno sprofondare a 200 Cristiano Ronaldo, atteso ancora dal debutto con nella sua nuova avventura all'Al-Nassr.