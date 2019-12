C'è anche un po' d'Italia tra i finalisti dell'African Player of the Year 2019. La CAF, federazione africana, ha stilato la shortlist dei dieci nomi che si contenderanno la vittoria finale e tra questi ci sono anche il centrocampista del Milan Ismael Bennacer, vincitore dell'ultima Coppa d'Africa con l'Algeria, e il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly. Accanto a loro grandi nomi come Aubameyang, Salah, Mané, Ziyech e Mahrez.



I finalisti:



André Onana - Ajax (Camerun)

Hakim Ziyech - Ajax (Marocco)

Ismael Bennacer - Milan (Algeria)

Kalidou Koulibaly - Napoli (Senegal)

Mohamed Salah - Liverpool (Egitto)

Odion Ighalo - Shanghai Shenhua (Nigeria)

Pierre-Emerick Aubameyang - Arsenal (Gabon)

Riyad Mahrez - Manchester City (Algeria)

Sadio Mané - Liverpool (Senegal)

Youcef Belaili - Ahli Jeddah (Algeria)