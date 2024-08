Pampa Sosa: "Conte? Avrebbe detto le stesse cose all'Inter e alla Juve. Piange e si lamenta, ma il Napoli ha speso molto"

Getty Images

L'ex attaccante del, è intervenuto ai microfoni di Tele A per commentare lo sfogo di Antonionel corso della conferenza stampa pre gara contro il Verona e in cui si è lamentato del mercato a rilento del club azzurro."Conte lo conosciamo, avrebbe detto le stesse cose all’Inter, al Tottenham e alla Juve attuale"."Si è lamentato ma la società ha speso molto e altri arriveranno per completare anche se Osimhen non è stato ancora venduto"

"Conte ha un po’ pianto, diciamolo, lo avremmo detto e lo abbiamo detto quando queste cose le diceva in altre società".