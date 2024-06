AFP/Getty Images

Panucci sicuro: “Fonseca incarna lo stile Milan”

Intervenuto ai microfoni di SportMediaset, Christian Panucci promuove la scelta del Milan di affidare la panchina a Paulo Fonseca: Sicuramente Fonseca è una persona per bene e va verso stile Milan. Ha lasciato un buon ricordo a Roma e ora può fare bene in rossonero. Io penso sempre che per fare un buon allenatore ci vogliono i giocatori, quelli veri, per questo se il Milan vorrà competere per qualcosa di importante deve ancora migliorare la squadra“.