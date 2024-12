Paradosso Milan: non ha voluto il manager Conte, ma nello spogliatoio comanda solo Fonseca

nella conferenza stampa per introdursi a tutti gli effetti nella nuova veste di superconsulente della nuova proprietà del. Preferendolo, tra gli altri, ad un profilo più forte, più di spessore e di carisma riconosciuto come Antonio Conte: “Prima si studia l’identità di gioco. Quando abbiamo parlato faccia a faccia con Fonseca ci ha convinto la sua ambizione e la sua voglia di lavorare. Quando abbiamo scelto:Per noi era importante trovare un allenatore che andasse bene con la squadra e i giocatori che abbiamo”.– ancorché centrale nelle dinamiche di una squadra di calcio,Antonio Conte, dall'alto di un curriculum che recita 4 Scudetti e una Premier League fra le altre cose, ha saputo costruirsi la fama di allenatore con pochissimi eguali per capacità di incidere da subito sui calciatori e di inculcare una mentalità vincente. Come tale e come dimostra l'evoluzione del suo rapporto col presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sin dai primi mesi,Tutti aspetti fondamentali che il Milan dell'attuale gruppo di lavoro – composto dall'ad Furlani, dal dt Moncada e da Ibrahimovic – avrebbe faticato a digerire.Da qui la scelta di puntare su un professionista come, bravo nella sua esperienza di Lille a plasmare una squadra ricca di giovani e di giocatori di talento e a trasmettere un'identità calcistica molto riconoscibile. Un allenatore chiamato sulla carta ad essere solamente questo e, come in effetti è dimostrato dalla conduzione della campagna acquisti/cessioni della passata estate, ad incidere poco o nulla sulle scelte della società. Mae di tutte le sue pieghe. Nel bene e nel male.venutesi a creare quasi da subito – i casi Leao e Theo Hernandez tra Parma e la sfida con la Lazio, l'insubordinazione ancora del francese e poi di Tomori e Abraham sui rigori di Firenze, la gestione di Calabria –, in primis di quell'uomo di riferimento che dovrebbe essere Zlatan Ibrahimovic – per essere stato un grande calciatore e aver frequentato lo spogliatoio rossonero a più riprese – si è avvertita pochissimo. Anche per la scelta deliberata della società rossonera di comunicare poco con l'esterno. Una scelta che, da un lato, evidenzia alcuni limiti del modello americano applicato alle dinamiche del calcio italiano, dall'altro ha: più centrale, più nel vivo del gioco e più decisivo sottoporta.Un fatto paradossale per certi versi:, oltre a far partire da subito in salita l'andamento della stagione. Con una squadra già lontanissima dalla vetta della classifica e distante dal quarto posto in campionato, che in Champions League ha trovato invece – quasi inaspettatamente – il colpo di reni per rendere meno amaro il quadro complessivo.