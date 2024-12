Milan, Ibrahimovic a Milanello da Fonseca

Il Milan prova a fare quadrato in vista del prossimo impegno di campionato contro il Genoa. Paulo Fonseca ha già avuto un confronto diretto con Theo Hernandez e nelle prossime ore farà lo stesso anche con Fikayo Tomori e Davide Calabria per cercare di ottenere il massimo da ogni giocatore della rosa. La classifica parla chiaro: il Diavolo deve cambiare marcia se non vuole perdere terreno anche nella corsa Champions League.



IBRAHIMOVIC A MILANELLO - Paulo Fonseca e Zlatan Ibrahimovic avevano già avuto un confronto in occasione della festa del settore giovanile rossonero andato in scena ieri pomeriggio. Questa mattina il senior advisor di RedBird si è presentato a Milanello per assistere alla seduta di allenamento. Un segnale chiaro quello lanciato dallo svedese: la proprietà è al fianco della squadra e vuole delle risposte su cosa non sta andando secondo il programma iniziale.