Redazione Calciomercato

Paredes: "Aver giocato tanto con la Roma mi ha fatto bene"

52 minuti fa



L’Argentina ieri ha disputato un’amichevole contro l’Ecuador in vista della Copa America. In campo, per 78 minuti, c'era anche Leandro Paredes. Il centrocampista della Roma ha parlato nel post partita ai microfoni di TYC Sports: “Mi sento molto bene fisicamente, l’aver giocato tanto in stagione mi ha fatto arrivare in questo modo alla nazionale. Mi fa bene perché sento di poter dare il meglio. Si può sempre dare di più, mi sono sempre preparato al meglio per arrivare a giocare queste competizioni nella giusta maniera”.