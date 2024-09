Parma-Cagliari 2-3: il tabellino

Getty Images

Parma-Cagliari 2-3 (primo tempo 0-1)Marcatori: 34' p.t Zortea (C), 17' s.t Man (P), 30' s.t Marin (C), 41' s.t rig. Hernani (P), 43' s.t Piccoli (C)Assist: 34' p.t Luvumbo (C), 17' s.t Coulibaly (P), 30' s.t Adopo (C), 43' s.t Gaetano (C): Suzuki; Valeri (1's.t Coulibaly), Balogh (16' s.t Sohm), Osorio, Del Prato; Bernabé, Hainaut (33' s.t Haj Mohamed); Mihaila (1' s.t Almqvist), Hernani, Man; Bonny (25' s.t Charpentier). All. Pecchia: Scuffet; Obert (19' s.t Augello), Luperto, Mina (28' s.t Palomino), Zappa; Makoumbou, Adopo; Luvumbo (28' s.t Marin), Viola (19' s.t Gaetano), Zortea; Piccoli. All. Nicola

Arbitro: Francesco Fourneau di Roma 1Ammoniti: 26' p.t Bernabé (P), 4' s.t Coulibaly (P), 8' s.t Obert (C), 45' s.t Piccoli (C), 45' s.t Haj Mohamed (P)Espulsi: \