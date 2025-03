Getty Images

Parma, Chivu deve fare i conti con un altro forfait: Cancellieri indisponibile a Monza

Pietro Siviero

12 minuti fa



Cristian Chivu dovrà apportare dei cambi dell'ultimo minuto nella formazione titolare del Parma che scenderà in campo a Monza nel match valido per la giornata 29 del campionato di Serie A: il tecnico degli emiliani infatti dovrà fare a meno di Matteo Cancellieri, che era dato tra i partenti nella sfida contro i brianzoli.



Il giocatore classe 2002 ha riportato un risentimento muscolare alla coscia destra e non rientra neanche nei convocati per la sfida salvezza dell'U-Power Stadium, comunicati attraverso i canali ufficiali del Parma. Al suo posto con ogni probabilità agirà Pontus Almqvist sulla sinistra, mentre a destra dovrebbe essere utilizzato Dennis Man.