Tuttosport pone l'accento sulla contestazione dei tifosi del Napoli al Tardini contro Aurelio De Laurentiis: "Dato conto della passeggiata napoletana sul prato del Tardini, è però necessario raccontare di come si stia consumando una frattura sempre più grande tra il popolo del Napoli e il presidente Aurelio De Laurentiis. Il vero filo conduttore della gara – sul campo dominata senza se e senza ma dalla squadra di Ancelotti – è stata infatti la contestazione nei confronti del presidente. Cominciata già durante il riscaldamento degli azzurri, è continuata per tutta la partita con tanto di striscione («Adl, vinci solo tu») e con l'invito ad andarsene a Bari, il club che Adl ha comprato dal fallimento in Serie D con l'intento di riportarlo in alto, sull'esempio di altri illustri colleghi che già siedono sia nella assemblea di Serie A sia in quella di Serie B. Evidentemente ai tifosi del Napoli, e non solo alla “maggioranza rumorosa” considerati i larghi vuoti che si sono registrati in questa stagione, non bastano più le battaglie dialettiche nei confronti degli altri club (della Juventus in particolare) per giustificare i mancati investimenti sul mercato".