Il Parma andrà ospite in casa del Milan nella partita di domenica 26 gennaio delle 12:30 della ventiduesima giornata di Serie A. Sarà una squadra molto diversa rispetto a quella che ha battuto proprio i rossoneri alla seconda giornata ad agosto, una squadra che, a gennaio, ha inserito innesti come Djuric, Ondrejka e Lovik.

DJURIC - Ondrejka ha già giocato contro il Venezia, mentre gli altri sono quasi pronti, come afferma Fabio Pecchia: "Djuric, Ondrejka e Lovik sono vicini al poter giocare, è questione solo di adattamento. Ondrejka ha giocato ottanta minuti settimana scorsa, Djuric ha esperienza. Sono contento, sono in buone condizioni e in grado di esser della gara".

BONNY - Grande assente sarà Bonny: "Rimane fuori per febbre. Estevez ha una settimana in più di lavoro, è migliorato. Bernabé ha fatto qualche passaggio in gruppo, ma domani non ci sarà, anche se siamo vicini".