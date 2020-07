Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati scesi in campo ieri contro il Napoli hanno svolto un lavoro defaticante. Per il resto del gruppo, invece, lavori di riscaldamento seguiti da tecnica applicata e possessi palla. L’allenamento è stato concluso da partita a tema in porzione ridotta del campo.



Gaston Brugman è stato sottoposto oggi ad accertamenti diagnostici in seguito ad un problema muscolare evidenziato ai muscoli posteriori della gamba destra durante la gara di ieri contro il Napoli. E’ stata riscontrata una lesione di I grado al gastrocnemio mediale. Il calciatore ha già iniziato le terapie del caso. Terapie del caso iniziate anche per Hernani, che ha riportato una lesione I grado al quadricipite destro.



I crociati torneranno in campo domani per una seduta mattutina a porte chiuse.