Pato: "Ibrahimovic è l'uomo giusto per il Milan, dategli tempo. La rissa con Onyewu? Roba da gladiatori"

non ha dubbi su: "". E ricorda la famosa rissa in allenamento tra lo svedese e: "".Pato è stato protagonista dell'ultima puntata del BSMT, podcast di Gianluca Gazzoli su YouTube, e si è soffermato anche sull'ex compagno di squadra, oggi uomo forte della proprietà RedBird all'interno dell'organigramma rossonero. Il carattere duro è lo stesso di sempre, ma l'attaccante brasiliano svela anche lati nascosti del carattere di Ibra: "Ha un cuore d'oro".

- "Ci siamo incontrati ieri, non è cambiato. Per me adesso in questo momento è l'uomo giusto per il Milan. E' bravissimo. Era una persona che metteva su la squadra. Anche il suo modo è un po' più aggressiva, però è un ragazzo gentilissimo. Lui può aiutare il Milan. Sei in una squadra che ha tanti titolo e c'è anche la pressione, ma lui ora e prima ha fatto un gran lavoro. Basta solo dargli tempo".- "E' sempre stato così. Oggi ho messo una foto con il mio Instagram. Lui è quello: divertente, sorride. Però è un uomo che anche nel suo ruolo oggi deve essere più serio. E' molto educato e molto di cuore. E' molto carino. Capisco il ruolo che ha oggi e deve fare quello, ma dentro di lui ha un cuore molto grande".

- "Sai il Colosseo? Lì sembrava di avere i gladiatori. E' stata brutta. Meno male che eravamo tutti lì perché poteva succedere un caos ed è successo. Loro sono grossi e forti, era difficile separarli. Ibra fa taekwondo, Onyewu era enorme. Io tiravo su 30kg in palestra, lui 200. E' stata brutta. Dire chi picchiava chi è dura: Onyewu ha preso Ibra, Ibra ha preso Onyewu... Non è stata facile. Grazie che Rino (Gattuso, ndr) e tutti gli altri sono venuti lì e li hanno separato. Hai visto Jake Paul e Tyson? Ecco...".