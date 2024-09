Paulo Sousa e i rumors sul Milan: cosa c'è di vero

Getty Images

"Dagli amici mi guardi Iddio, che dai nemici mi guardo io". Sarà questo il pensiero attuale di Paulo, dopo aver letto le indiscrezioni che parlano del possibile arrivo di, ex allenatore di Fiorentina e Salernitana,, in caso di unadei rossoneri nelle prossime tre gare, contro ilin Serie A, e ilin Champions League, nella prima giornata della nuova edizione.a San Siro, da non sbagliare, nel risultato e nell'atteggiamento: altrimenti, nonostante le smentite di rito e la volontà di iniziare un nuovo progetto con l'ex Lille, sarà difficile mantenere dritta la barra nel club rossonero, vista e considerata la latenza del plenipotenziario Zlatan Ibrahimovic.

Allora ecco che iniziano a rincorrersi voci e possibilità: intendiamoci, per quanto appreso da Calciomercato.com la volontà di Cardinale e della dirigenza del Diavolo è proprio quella di dare fiducia al progetto tecnico di Fonseca. Quel che è certo è che, in caso di possibili cambi, l'ipotesi che porta al ritorno di Stefano Pioli non sia assolutamente percorribile, per questioni ambientali, nonostante il contratto valido fino a giugno del 2025, mentre l'idea che porta a Daniele Bonera non è peregrina, seppur la volontà della società sia quella di non andare a toccare l'organigramma del Milan Futuro.

Paulo Sousa invece ha il physique du role di un tecnico gradito a RedBird, per diverse caratteristiche: la capacità di lavorare e rapportarsi coi giovani e con i leader tecnici della squadra, la volontà di imporre la propria proposta di gioco, la capacità di saper stare davanti alle telecamere e di ascoltare quanto dice la società. Lo stesso Sousa, in un'intervista degli scorsi giorni alla Gazzetta dello Sport, ha evidenziato come non sia stato facile per Fonseca raccogliere l’eredità di Pioli, sottolineando però la capacità del tecnico portoghese di adattarsi a diverse realtà calcistiche e sottolineando la sfida di gestire una squadra in cui l’allenatore precedente aveva valorizzato al massimo due giocatori chiave come Theo e Leao.

"Paulo si è sempre adattato a ogni tipo di piazza, dallo Shakhtar alla Roma. Il mercato è stato ottimo, quindi lotterà fino alla fine per lo scudetto": un endorsment importante a quanto realizzato da Moncada e Furlani nella sessione estiva. Un apprezzamento nemmeno troppo celato e la voglia, probabilmente, di poter tornare a lavorare con un organico del genere: al momento i due Paulo, Sousa e Fonseca, non sono in competizione, anche perché l'ex Fiorentina attualmente lavora come primo allenatore allo Shabab Al-Ahli Dubai Football Club. Ma non rimarrebbe insensibile a un'eventuale chiamata da Milano, anche per la possibilità ipotetica di liberarsi con una speciale clausola che lo farebbe rientrare in Europa, dalla porta principale.