Pedullà - Lazio, c'è il Besiktas su Immobile: proposta concreta, colloquio tra giocatore e Lotito

Novità per il futuro di Ciro. Nelle ultime ore è arrivata un'offerta concreta per l'attaccante delladalla Turchia: il mittente è il. A riportarlo è Alfredo Pedullà di Sportitalia secondo cui alcuni emissari turchi hanno recapitato una proposta importante al giocatore principale dei biancocelesti. Si tratterebbe diche ha spinto Immobile a considerarla e a chiedere unLe due parti si sono parlate a lungo oggi nella giornata del raduno della squadra e della presentazione del nuovo allenatore Baroni.

Immobile ha un contratto in scadenza almotivo per cui i turchi, qualora decidessero di affondare il colpo, dovrebbero trattare anche con la Lazio per rilevarne il. L'attaccante è reduce da una stagione deludente:Ora 34enne, il campione d'Europae già nella scorsa estate è stato al centro del mercato. Dall’Arabia era arrivato un primo interessamento che non si è concretizzato in offerte irresistibili.

Solo poche settimane fa, il suo agente Moggi parlava così del suo assistito: "Immobile ha un contratto ancora di due anni, come detto a più riprese. Il club ha dimostrato di essere molto attaccato a Ciro, rifiutando le tante offerte ricevute dalla Cina, dall'Italia, dall'Europa e dall'Arabia Saudita: è unil 2026. Il mercato può nascondere insidie e imprevisti, ma andremo in fondo fino alla scadenza del contratto, per quello che è l'amore che lega Ciro alla Lazio".