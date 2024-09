Perché Calabria non gioca Milan-Venezia

Getty Images

Messa alle spalle la sosta per le nazionali, iltorna in campo contro il Venezia per la quarta giornata di campionato: la partita è in programma oggi sabato 14 settembre a San Siro, Fonseca cercherà di invertire la rotta dopo un inizio di stagione complicato ma, che nei giorni scorsi è stato costretto a interrompere l'allenamento a causa di un infortunio.- Il classe '97 rossonero ha accusato una contusione alla gamba destra, che lo costringerà quindi a no essere a disposizione per la prossima partita.e con tre gare - fondamentali - in una settimana Fonseca ha preferito non rischiare il terzino. Ha prevalso la linea della prudenza, con Calabria che rimarrà a riposo sperando di riaverlo per il debutto in Europa.

- Dopo la gara di stasera contro il Venezia, il Milan volterà pagina e si concentrerà sulla prima partita del nuvo format della Champions, in programma martedì sera a San Siro contro il Liverpool., ma secondo quanto filtra non dovrebbero esserci problemi in vista della sfida contro i Reds; come detto, il giocatore salterà la gara col Venezia per precauzione, proprio per essere a disposizione in vista della serata europea.