Milan-Venezia, chi gioca al posto di Calabria

E' un inizio complicato per Paulo Fonseca sulla panchina del Milan. L'allenatore portoghese è partito con il freno a mano nella nuova avventura rossonera, i risultati faticano ad arrivare e nelle prime tre giornate di campionato ha totalizzato due pareggi (al debutto con il Torino e alla terza giornata contro la Lazio) e una sconfitta nel mezzo nella sfida di Parma;- Per la sfida contro la squadra di Di Francesco Fonseca non avrà a disposizione Davide Calabria, il terzino destro classe '97 era partito titolare nelle prime due giornate di campionato per poi rimanere in panchina nel match dell'Olimpico contro la Lazio con(al debutto da titolare). Proprio l'esterno brasiliano ex Tottenham dovrebbe essere il sostituto di Calabria anche per la sfida col Venezia.

- Per la partita di stasera Fonseca ha convocato in prima squadra anche Davide Bartesaghi, classe 2005 e titolare del Milan Futuro in Serie C.. E' rimasto in seconda squadra, invece, Alex Jimenez anche lui classe 2005, spagnolo, ex Real Madrid e in campo oggi alle 18.30 contro l'Ascoli.