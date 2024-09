GETTY

Perché Como-Bologna è stata interrotta per diversi minuti

14 minuti fa



Dopo il gol del raddoppio di Patrick Cutrone, la gara tra Como e Bologna è stata interrotta per diversi minuti e il direttore di gara ha dovuto attendere prima di dare l'ok definitivo per convalidare la rete del momentaneo 2-0.



Il motivo di questa interruzione si rifà al fatto che ci sono stati dei problemi per quanto riguarda la comunicazione tra la sala var di Lissone e lo stadio del Como. Dopo diversi minuti di attesa, però, è arrivato l'ok per il direttore di gara ed è stata ripristinata la comunicazione.