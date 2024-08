Perché Sanchez può tornare davvero all'Udinese

Getty Images

pensa, riflette. Valuta la proposta dell'Udinese e in questi giorni è più propenso a un ritorno in bianconero. L'attaccante cileno è rimasto svincolato dopo la fine del contratto con l'Inter, nell'ultima stagione in nerazzurro non ha trovato molto spazio e ormai non c'erano più i presupposti per andare avanti insieme: a 35 anni Sanchez era fuori dai piani di Inzaghi, non rientrava nell'Inter del futuro e così è rimasto senza contratto.- Sanchez ha avuto qualche richiesta anche dall'estero ma lo convincevano poco, quando si è fatta avanti l'Udinese è scattato qualcosa: non è stato come quando ha ricevuto altre proposte,, lì da dove è decollata la sua carriera: tre anni dal 2008 al 2011, più di 100 presenze e 21 reti alle quali va aggiunto anche uno storico quarto posto nella sua ultima stagione con Guidolin in panchina.

- Quell'anno Sanchez ha chiuso il campionato con 12 reti, in estate si è trasferito aldi Pep Guardiola e Messi. Il cileno si fa spazio tra Neymar e Leo e gioca sempre di più vincendo anche (tra i trofei) un campionato e un Mondiale per Club. In Premier League gioca con, dal quale nel 2019 l'ha preso l'. Oggi Sanchez può tornare a Udine, per chiudere un cerchio aperto 13 anni fa.