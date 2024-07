Perché Sinner non è stato sostituito da Berrettini

Getty Images

A due giorni dalla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Parigi 2024, Jannik Sinner ha annunciato che non ci sarà: il tennista italiano numero uno al mondo del circuito ATP ha annunciato sui social che è costretto a saltare i Giochi per colpa di una tonsillite.. In tanti, però si sono chiesti come mai non siano stati scelti Cobolli o Berrettini al posto di Sinner.- Per sostituire un giocatore c'era tempo fino alle 23:59 di venerdì 19 luglio.(prima di Berrettini ci sarebbero stati anche Sonego, Nardi e Fognini). Superata la scadenza, secondo il regolamento - in caso di forfait di un tennista - subentra il giocatore con la miglior classifica già presente alle Olimpiadi. Ecco, quindi, perché è stato scelto Vavassori.

- Andrea è comunquema siccome l'Italia aveva già 4 giocatori lo slot libero è stato preso dal libanese Habib. Con il forfait di Sinner, l'Italia perde un posto ma lo ritrova subito con Vavassori; se al suo posto ci fosse stato un tennista di un'altra nazionalità, ci saremmo ritrovati con 3 tennisti alle Olimpiadi.