Giorgio, direttore generale del Genoa, ha parlato a Sky Sport di Piatek: "La grande intuizione di Preziosi ha portato il giocatore al Genoa. E' normale che le grandi società si siano interessate ed è normale che era impossibile non accontentare il giocatore, se fosse rimasto non avrebbe ripetuto quelle imprese, voleva fortemente il Milan. Appena ha fatto le prime partitelle abbiamo capito le sue caratteristiche, controllo e tiro, ha una grande determinazione, è robotizzato. Adesso l'enfasi è straordinaria ma è un ragazzo che ha tutte le qualità per continuare".