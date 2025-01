Perugia-Pescara: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

La ventiquattresima giornata del Girone B di Serie C, a, offre uno snodo cruciale per le rispettive ambizioni stagionali.Se gli umbri hanno vinto appena 2 volte nelle ultime 7 partite, i ragazzi allenati da Silvio Baldini sono precipitati in un tunnel fin qui senza uscita: un solo successo, 3 pareggi e 4 ko da fine novembre ad oggi, un ruolino horror che ha visto i biancazzurri precipitare in classifica dalla vetta al quinto posto perdendo contatto con la capolista Entella.Le info su Perugia-Pescara potete trovarle in questa pagina: data, orario, formazioni della partita, canale tv e copertura streaming.

PERUGIA-PESCARA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING* Partita: Perugia-Pescara* Data: domenica 26 gennaio 2025* Orario: 15:00* Canale TV: Rete8 (in Abruzzo numero 10 del digitale terrestre), Sky Sport (252)* Streaming: NOW, Rete8.it, Sky GoPROBABILI FORMAZIONIPERUGIA (4-2-3-1): Gemello; Giraudo, Dell'Orco, Riccardi, Leo; Giunti, Bartolomei; Di Maggio, Matos, Lisi; Montevago. All. Zauli.PESCARA (4-3-3): Plizzari; Pierozzi, Pellacani, Brosco, Letizia; Valzania, Squizzato, Dagasso; Merola, Tonin, Bentivegna. All. Baldini.

