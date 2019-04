C'è anche il nome di Giuseppe Pezzella nell'elenco dei giocatori chiamati da Roberto Mancini per lo stage di due giorni in maglia azzurra.



Il terzino del Genoa sarà molto probabilmente uno dei protagonisti dell'Europeo Under 21 che l'Italia ospiterà il prossimo giugno: "È inutile nasconderlo - ha detto a tal proposito a Fox Sport - sulla nostra Nazionale ci sono grandi attese. Sia perché giochiamo in casa, sia perché la squadra è molto competitiva. Daremo il massimo, sarà entusiasmante".



Sospeso tra Genoa e Udinese, Pezzella conoscerà il proprio futuro al termine della rassegna continentale: "Al futuro non ci sto proprio pensando. Dopo l'Europeo capiremo il da farsi".