In uscita, ma bloccato. La storia di questo mercato di gennaio di Roberto Piccoli sembra ripercorrere quella della scorsa estate. Per l'Atalanta ora, come allora, l'attaccante classe 2001 è in uscita, pronto a fare nuova esperienza in prestito. Ad attenderlo c'è il Genoa, che ha vinto la concorrenza delle tante altre squadre che seguivano il giovane bomber. Ad aspettare, però, sono anche i rossoblù, in attesa dell'ultimo sì, di Gian Piero Gasperini, che ha fin qui bloccato la cessione di Piccoli.