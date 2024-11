Pisa capolista in B: dalle cene di Inzaghi a capitan Caracciolo, tutti i segreti

Il punto di forza del Pisa capolista in Serie B? Il gruppo. Nessuna banalità, è così per davvero. Nella grande famiglia nerazzurra sono tutti coinvolti, dal primo all'ultimo: le cene di squadra si fanno in 60 perché guai a escludere qualcuno del club; volere di, con Pippo si corre senza fiatare. Il suo carisma gli ha permesso di entrare nella testa dei giocatori, l'Inzaghi allenatore è un martello che non vuole lasciare niente al caso.

- In quel gruppo, tra tutti, spicca il capitano Antonio Caracciolo. 34 anni e non sentirli, punto di riferimento per i giovani e intoccabile per Inzaghi: con il lavoro di Pippo è ringiovanito, ha trovato continuità e ora impossibile rinunciare a lui., lui scherza: "Gli over 30 fanno sempre più fatica" ha detto in un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Ma con la sua solidità e la sua continuità ha già attirato l'attenzione di alcuni club di Serie B che stanno pensando a un rinforzo low cost per la prossima stagione. Qualche numero di un'annata da protagonista: una media di 7 palle recuperate a partita, 4 tackle vinti, 6 chiusure difensive e 3 duelli aerei vinti a partita.

- Caracciolo è il terzo giocatore con più minuti dietro. Il capocannoniere della squadra è, classe 2000 italo-francese (nato ad Ajaccio) che gioca sulla trequarti nel 3-4-2-1 nerazzurro; 175 cm di talento e qualità. La miglior media gol-minuti giocati però è quella di, un danese preso in estate per 4 milioni che segna ogni 135 minuti. Più volte Inzaghi è stato descritto come un allenatore che pensa più a non prenderle che a fare gol, ma per l'allenatore parlano i numeri: miglior attacco del campionato insieme al Sassuolo con 25 reti, e seconda miglior difesa dopo quella dello Spezia (11 quelle subite dai nerazzurri). Carta canta, Pippo si è tolto l'etichetta di difensivista e fa divertire tutti. Il suo Pisa segna e vince, +2 sul Sassuolo secondo e la promozione nel mirino.