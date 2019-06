Intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro l'Italia, il centrocampista della Bosnia e della Juventus, Miralem Pjanic ha parlato anche del mercato dei bianconeri.



ALLENATORE - "Alla Juventus verrà un grande allenatore. Io sono tranquillo, qui alla Juve ci sono solo tante certezze; ci sarà una grande decisione per il club e sarà per un grande allenatore".



L'ITALIA - “Speriamo di vincere, sicuramente ci aspetta una partita molto difficile, con la squadra favorita del girone. La nazionale italiana sta giocando molto bene, sono completi, non sarà facile".



CENTROCAMPO - "Questo non è il momento di pensare a cosa abbiamo fatto in Finlandia. Sono sicuro che abbiamo le qualità per fare dei gol. Non sarà facile fermare Verratti e Jorginho, sicuramente io e i miei compagni troveremo una soluzione per fermare i due registi. Prosinecki ci darà delle indicazioni, noi dobbiamo giocare bene quando abbiamo il possesso palla”.