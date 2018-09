L'obiettivo Champions League e non solo. Miralem Pjanic, uscito acciaccato dall’ultima sfida con la nazionale bosniaca, ai microfoni di Pressing ha parlato in vista dell’inizio della massima competizione europea, grande obiettivo dei bianconeri: “Serve qualcosa in più per riportare a casa la Champions, è uno degli obiettivi a cui vuole arrivare la squadra. Questo è un gruppo forte, una società forte e noi crediamo a questo sogno. Allegri ha detto chiaramente che da quando è alla Juve si gioca sempre per provare a vincere tutte le competizioni, a volte c'è la fortuna, a volte meno. Abbiamo fatto due volte la finale negli ultimi quattro anni, non è poco. La Champions è un obiettivo per la squadra".



MERCATO - "Non sono io il Cristiano Ronaldo della Juve, lui è il nostro giocatore chiave, ha vinto tantissimo, uno dei migliori di sempre. Averlo in squadra è un qualcosa in più per noi tutti. Speriamo ci possa dare una mano per fare più degli anni passati. Io sono contento di essere rimasto, l'obiettivo è crescere e far vincere il club. Chiudere la carriera alla Juve? Vediamo".